Milena Cantù, chi è la prima moglie di Fausto Leali: vita privata, figli e carriera musicale

Milena Cantù è conosciuta per essere stata una cantante attiva soprattutto negli anni 60′ ma anche per essere stata la prima moglie di Fausto Leali. Non solo perché è dominio pubblico la sua collaborazione con Celentano e la loro relazione sentimentale.

Milena Cantù, chi è la prima moglie di Fausto Leali: vita privata

Anna Milena Cantù, conosciuta da tutti semplicemente come Milena Cantù, è nata a Milano il 6 aprile 1943. Nel panorama musicale, soprattutto del passato, è ricordata come cantante e compositrice. Inoltre, è nota anche per essere stata la prima moglie di Fausto Leali.

Milena Cantù: figli

Con Fausto Leali è stata sposata dal 1968 al 1983 e insieme hanno avuto due figlie: Deborah e Samantha. Successivamente Fausto Leali si è sposato con Claudia Cocomello, da cui ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. In occasione del suo 70esimo compleanno il cantante ha rilasciato una lunghissima intervista al giornale di Brescia parlando proprio del rapporto con i suoi quattro figli: “Ho rapporti molto belli con i figli della prima e della seconda moglie, è normale averne, sono le loro mamme. I figli sono la cosa più bella dell’uomo”.

La carriera musicale

La carriera musicale inizia e ha un grande successo soprattutto a ridosso degli anni 60′ quando collabora con il gruppo di Adriano Celentano diventando la ragazza dei Clan. Dopo aver avuto anche una relazione con Celentano, Cantù lascia il gruppo dopo una serie di successi e inizia proprio una collaborazione artistica con Fausto Leali, che poi diventerà suo marito. Per Leali, all’epoca del loro matrimonio, Milena ha scritto “L’uomo e il cane”, “Amore dolce, amore amaro” e “Leapoli”.

Avrà un periodo di pausa dalle scene per poi ripresentarsi con lo pseudonimo di Mamared ha cominciato poi dal 1972 un’attività di autrice di canzoni per album di altri cantanti: L’uomo e il cane (per Leali al Festival di Sanremo), Amore dolce, amore amaro, amore mio (album del 1975 di Leali), Leapoli (1977, ancora per Leali), L’ultima volta (per Mina), Dan Dan (1983, per Loredana Bertè, album Lorinedita). Sempre per la Berté ha collaborato ai cori del disco TIR del 1977. Dopo un periodo di assenza dalle scene musicali, nel 1996 ha composto il brano Estasi per Viola Valentino