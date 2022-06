Chi è il fidanzato di Martina Trevisan? Vita privata della tennista italiana

Chi è il fidanzato di Martina Trevisan? Scopriamo qualche informazione in più sulla vita privata della talentuosa tennista italiana, che nel 2022 ha vinto il suo primo torneo WTA ed è arrivata alle semifinali dell’Open Roland Garros.

Chi è il fidanzato di Martina Trevisan: vita privata della campionessa di tennis

Martina Trevisan si è guadagnata un posto sotto i riflettori grazie alle sue grandi prestazioni sul campo da tennis nel 2022. Posizionata al 26esimo posto nella classifica WTA, la tennista 28enne ha vinto quest’anno il torneo WTA 250 a Rabat, in Marocco.

Nei mesi estivi, si è guadagnata la semifinale del Roland Garros 2022 battendo Leylah Fernandez. I suoi grandi risultati sportivi hanno creato molta curiosità attorno alla Trevisan e molto interesse riguardo alla sua vita privata e sentimentale. In realtà questo è un argomento sul quale non si hanno moltissime informazioni. La tennista fiorentina, infatti, non è solita condividere troppi dettagli circa la sua sfera privata. In passato era sentimentalmente legata a un uomo di nome Andrea, ma oggi il suo compagno è Marco Parra.

Non si sa moltissimo circa la professione di Marco, ma pare sia comunque legata all’ambito sportivo.

Curiosità: famiglia, fratello, nipote della tennista

Martina Trevisan è molto legata ai propri familiari, anche loro particolarmente legati al mondo dello sport.

Sua madre, Monica, è infatti una maestra di tennis, mentre suo padre, Claudio, ha un passato da calciatore professionista e ha giocato persino in Serie B. Suo fratello Mattia ha invece seguito la sua stessa strada e in passato ha calcato i campi di terra battuta. È infatti un ex tennista e vanta nel suo palmares la vittoria del doppio a Wimbledon nella categoria juniores. Oggi anche lui, come sua madre, si è dato all’insegnamento.

È il padre di una bambina, Emma, alla quale la Trevisan è legatissima, sempre pronta a viziarla da buona zia.