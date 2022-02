Covid: regole per cinema, teatri e stadi dal 10 Marzo

Covid, buone notizie per cinema, teatri e stadi: ecco le nuove regole. Dal 10 Marzo torna la consumazione in sala di cibo e bevande.

Covid, cinema, i teatri e gli stadi: ecco le nuove regole a partire dal 10 Marzo. L’emendamento al decreto legge del 7 Gennaio è stato approvato all’unanimità: tornano cibo e bevande nelle sale.

Covid, nuove regole per cinema, teatri e stadi a partire dal 10 Marzo

La Commissione Affari Sociali della Camera ha appena approvato all’unanimità un emendamento per il Decreto Legge del 7 Gennaio 2022 sulle misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Dal 10 Marzo cambiano le regole anti-Covid per cinema, teatri e stadi. Tra poche settimane, infatti sarà di nuovo possibile consumare cibo e bevande nelle sale. Le nuove regole si applicano anche a concerti, locali d’intrattenimento e musica dal vivo e altri con simile funzione. Lo conferma in una nota ufficiale Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. “Un’altra buona notizia nel percorso graduale di ritorno alla normalità” -spiega il politico- “Una risposta molto importante per alcuni dei settori tra i più colpiti in questi due anni di pandemia.

Un nuovo segnale di ripartenza”.

Le novità di Marzo: tornano le visite in ospedale e aumenta la capienza degli stadi

Sono attese per Marzo altri alleggerimenti dei limiti posti per contenere la pandemia. Dal 10 sarà di nuovo possibile far visita ai familiari ricoverati in ospedale. La durata delle visite sarà limitata a 45 minuti al giorno. Dal primo Marzo ci sono altre buone notizie gli appassionati di sport. La capienza massima consentita sarà aumentata al 75% per gli stadi e al 60% per i palazzetti.

Si resta in attesa per la decisione sulla fine dello stato d’emergenza, che scadrebbe il 31 Marzo. Cosa succederà con il Green Pass dopo quella data? Per il momento le restrizioni e l’obbligo di Green Pass resteranno in vigore fino alla fine di Marzo.