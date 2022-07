La squadra di calcio viola della Fiorentina ha ben 4 calciatori positivi, tutti e 4 asintomatici. Lo ha comunicato il club, spiegando che i quattro sono stati posti in isolamento.

Fiorentina, 4 giocatori positivi al Covid

“Fiorentina comunica che, in ottemperanza del Protocollo vigente, i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti a test molecolare per la ricerca del virus Covid-19, la sera precedente il raduno – dice il comunicato stampa della squadra viola – essendo risultati alcuni controlli di non chiara interpretazione, in accordo con il nostro partner di salute, sono stati ripetuti i test nella giornata di ieri.

Quattro soggetti, completamente asintomatici appartenenti al gruppo squadra, sono risultati positivi. Come da protocollo, sono stati posti in isolamento e verranno monitorati dalla società nelle prossime ore“. La speranza della società è avere tutto il gruppo negativo entro domenica, giorno della partenza per il ritiro di Moena.