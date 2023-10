Milly Carlucci, chi è il marito Angelo Donati

Milly Carlucci è una delle conduttrici più in voga della televisione italiana, regina del programma Rai Ballando con le stelle. Ma cosa sappiamo della sua vita privata e chi è il marito di Milly Carlucci?

Milly Carlucci, chi è il marito

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. Classe 1948, Donati si è laureato in ingegneria presso l’Università la Sapienza di Roma e prima di tornare nella Città Eterna ha lavorato negli Stati Uniti. Quando è rientrato in Italia, ha deciso di fondare la Donati s.p.a, società immobiliare che opera anche in Inghilterra e in America.

I due sono sposati dal 1985.

Milly Carlucci: figli

Milly Carlucci e Angelo Donati hanno due figli. Angelica Donati è la primogenita di Milly Carlucci. Classe 1986, Angelica sin da bambina ha capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lei. Si è laureata nella prestigiosa Università di Oxford e attualmente lavora nell’azienda di famiglia.

Classe 1991, Patrick Donati è il secondo figlio. Come sua sorella Angelica, anche Patrick ha preso una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo. Si è laureato a Londra alla Regent’s University e attualmente vive nella capitale inglese. Patrick lavora in un’azienda dove ricopre un ruolo molto prestigioso.

Il desiderio del terzo figlio

Milly Carlucci, in merito al terzo figlio, ha dichiarato che era un suo desiderio ma ha poi deciso di rinunciare. “Mio marito diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato», aveva confessato a Oggi.