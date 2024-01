Stefano De Martino e le sue presunte 12 amanti: nelle ultime ore si parla molto del gossip che riguarda la vita privata del ballerino messo in mezzo in alcune relazioni con alcune donne dello spettacolo.

Stefano De Martino, chi sono le sue 12 amanti?

Nelle ultime ore sono circolati alcne dettagli della presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Inoltre, dopo l’ospitata di Belen Rodirguez a Domenica in sono circolati alcuni nomi delle possibili 12 amanti del ballerino. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato due nomi: “Alessia Marcuzzi e Antonella (Fiordelisi, ndr) sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belén. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire”.

La smentita della Fiordelisi

Tuttavia, la Fiordelisi ha voluto smentire le voci di gossip che la riguardano: “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

Immediata la risposta di Rosica: “Antonella non sa cos’altro inventare per fare hype. Questo voleva e questo ha ottenuto. Ps Belen ti ha offeso perché sei stata con Stefano e facevi la finta amica con lei, “ho visto le chat”. Comunque è vero, Antonella è stata con Stefano quando si era lasciato con Belen. Vero. Stavolta la denuncia la fai sul serio? O va a finire come con Corona? Siccome gli hai girato con i tuoi amici le chat di Belen”.