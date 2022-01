Delia Duran entra nella casa del Gf Vip. L’ingresso il 14 gennaio

Delia Duran entra nella casa del Grande Fratello Vip 6? Il mistero è sciolto: L’entrata della compagna di Alex Belli avverrà venerdì 14 gennaio.

Delia Duran entra nella casa: sciolti i dubbi iniziali

La domanda se Delia Duran, compagna attuale di Alex Belli, entrerà o meno come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip ha finalmente una risposta. Nonostante la contrarietà del compagno ed ex concorrente Alex Belli, che aveva consigliato alla fidanzata di non entrare nella casa, Delia ha deciso che lo farà.

Ufficialmente il motivo, come da lei affermato, è che “vuole entrare per comprendere l’ultimo tassello che le manca“. Ma di che tassello si tratta? Alex Belli e Soleil Sorge, durante questa edizione del reality, hanno infatti instaurato un rapporto molto particolare che avrebbe, anche dopo l’uscita di Alex, continuato ad infastidire Delia Duran. Ma è davvero possibile, in un universo chiuso come la casa del Gf, sviluppare emozioni così forti? Pare essere questa la domanda a cui Delia vuole dare una risposta.

Alex infatti, anche al di fuori della casa, ha dispensato più di una volta post dolci e parole di vicinanza per la showgirl italo-americana, mandando su tutte le furie Delia.

L‘ingresso doveva già avvenire il 3 gennaio ma quel giorno alla fine è entrato solo l’attore Kabir Bedi.

Delia Duran concorrente (e Alex ancora in prima linea)

Con l’ingresso di Delia Duran il 14 gennaio Alex Belli tornerà in prima linea e al centro delle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Inutile dire che questa partecipazione darà modo ad Alex di intervenire in più occasioni nella dinamiche della casa tramite liti, dichiarazioni, scoop (veri o presunti).

L’incognita vera è se Delia diventerà o meno amica di Soleil Sorge. Alla domanda di Alfonso Signorini se questo avverrà lei ha risposto: “Questa è una incognita”.