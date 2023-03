Chi ha vinto LOL 3, come è finito il comedy show di Fedez e Matano

Chi ha vinto LOL 3? Il 16 marzo sono arrivati su Prime Video gli ultimi due episodi del comedy show diretto da Fedez e Frank Matano. La sfida tra comici si è conclusa con un clamoroso colpo di scena. Chi si è aggiudicato il montepremi da 100mila euro da dare in beneficenza?

Chi ha vinto LOL 3, il colpo di scena finale del comedy show Prime

Il 16 marzo Prime Video ha distribuito gli ultimi due episodi della terza edizione italiana di LOL – Chi ride è fuori. Come ogni anno, un gruppo di comici famosi, un mix tra nuove leve e pilastri della commedia italiana, si è sfidata a colpi di battute, con lo scopo di trattenere le risate per sei ore. L’ultimo comico “sopravvissuto” alle risate viene eletto vincitore e potrà devolvere un montepremi di 100mila euro ad un’associazione benefica a sua scelta. Alla conduzione, come al solito, c’è Fedez, in compagnia di Frank Matano e con Maccio Capatonda, vincitore dello scorso anno, nel ruolo di disturbatore.

L’edizione 2023 si è conclusa con un sorprendente colpo di scena, un momento unico nella storia del programma. I due finalisti, ultimi sopravvissuti a valanghe di freddure e momenti nonsense, sono stati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo. I due comici, ormai “svuotati” dopo sei ore di battute e determinati a non arrendersi, hanno preso una decisione singolare. A lanciare l’idea è Luca Bizzarri: “Senti, perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso fare più niente per farti ridere e tu non puoi fare più niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà?”. Fabio ha deciso di accettare e i due, dopo una risata liberatoria, hanno deciso di dividersi vittoria e montepremi, donando 50mila euro ciascuno in beneficienza.

A quali associazioni andrà il montepremi di LOL?

Luca Bizzarri ha deciso di donare i suoi 50mila euro ad ABEO, l’Associazione Bambino Emopatico e Oncologico: “Si tratta di un’associazione che lavora con il Pediatrico Gaslini. Aiuta le famiglie di bambini con problemi molto gravi”. Fabio Balsamo donerà invece il suo premio alla Onlus As.It.O.I., l’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta: “È una malattia rara delle ossa. C’è ancora tanto studio da fare. C’è bisogno di tanto supporto per chi ce l’ha. Per questo sono felicissimo di dividere questo montepremi”.