GF, sciopero della fame per Alex Schwazer: la proposta di Varrese

GF 2023, lo sciopero della fame dei gieffini per Alex Schwazer. L’attore Massimiliano Varrese ha proposto un’iniziativa di solidarietà nei confronti del marciatore: “Se ci muoviamo noi esplode una bomba mediatica”.

GF 2023, sciopero della fame per Alex Schwazer: cosa è successo?

Durante la sua esperienza al Grande Fratello 2023 il marciatore olimpionico Alex Schwazer non ha mai smesso di allenarsi, nella speranza di poter tornare a competere ai massimi livelli e di poter rappresentare il suo paese alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un sogno di cui ha spesso parlato ai suoi compagni di avventura, che però rischia di non diventare realtà. Schwazer è ancora in attesa della sentenza sulla sua squalifica per doping, ma nel frattempo le candidature ai giochi olimpici sono scadute. Nonostante il suo costante impegno, non è improbabile che il marciatore sia costretto a rinunciare all’ennesima occasione di riscattarsi. Per questo motivo gli altri concorrenti della casa han cominciato a parlare di uno sciopero della fame per dimostrargli solidarietà.

La proposta di Massimiliano Varrese: “Se ci muoviamo esplode una bomba”

Ad aprire la questione è Vittorio Menozzi, che ha ascoltato gli sfoghi di Schwazer negli ultimi giorni: “Alex mi ha spiegato che per la candidatura poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza, quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi”. La proposta dello sciopero della fame arriva dall’attore Massimiliano Varrese, secondo il quale un gesto del genere nella casa più spiata d’Italia avrebbe un impatto enorme: “Se parte da noi, se facciamo un appello anche, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba“.