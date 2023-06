TheBorderline, chi sono gli youtuber che hanno ucciso un bambino durante una challenge

Chi sono i TheBorderline, gli youtuber che hanno ucciso un bambino in un incidente durante una challenge. I quattro giovani creator, a bordo di una Lamborghini a noleggio, hanno travolto una Smart che trasportava il piccolo Manuel e la sua famiglia.

Chi sono i TheBorderline, gruppo di youtuber uccide bambino in un’incidente d’auto

I TheBorderline sono un gruppo di youtuber romani tra i 20 e i 23 anni, composto da Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea. I creator sono diventati tristemente noti anche al di fuori del web e del loro seguito a causa del loro coinvolgimento in un tragico incidente d’auto avvenuto mercoledì 15 giugno tra Casal Palocco e Acilia, che è costato la vita ad un bambino di 5 anni, Manuel Proietti. Gli youtuber erano occupati in una “challenge”, promessa al loro pubblico in uno dei loro ultimi video, che li avrebbe visti passare 50 ore in macchina: “Se lasciate 100mila like, facciamo 50 ore in Lamborghini Urus”.

Proprio a bordo della loro Lamborghini a noleggio i TheBorderline hanno travolto una SmartForFour con a bordo una mamma di 29 anni con i suoi due figli, il piccolo Manuel e la sua sorellina di 3 anni. Il bimbo è morto durante il trasporto in ospedale, anche sua madre e sua sorella sembra siano in gravi condizioni e si trovano ora ricoverate all’Ospedale Sant’Eugenio. Secondo un testimone intervistato da Repubblica, l’auto degli youtuber andava troppo forte: “Correvano almeno a 90 o 100 all’ora”. Non è ancora chiaro chi fosse alla guida del mezzo, il rischio è un processo per omicidio stradale. Uno degli youtuber, Vito Loiacono, ha commentato la vicenda su Instagram: “Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Cosa sappiamo di loro, gli ultimi video del gruppo: “Ma cosa sta facendo questa Smart?”

Con un seguito di oltre 600mila iscritti, i TheBorderline si sono fatti conoscere sul web per le loro challenge e i loro “video assurdi”, che li vedono coinvolti nelle attività più disparate, dal passare 24 ore su una zattera al sopravvivere tra la neve o in una prigione. I loro video si ispirano a quelli di un ben più noto youtuber americano, MrBeast, che conta oltre 160 milioni di iscritti. “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi!” -scrivono sul loro canale- “Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento. Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI”.

Poco prima dell’incidente, sui loro social erano comparsi un paio di video in cui davano un assaggio della challenge in corso al loro pubblico. In uno di questi appaiono intenti a mangiare in auto, nel bel mezzo della sfida: “Giorno due senza scendere della macchina, oggi McDonald’s e domani BurgerKing. Domani esco che sono questo toro”.

Nel secondo uno di loro, Vito Loiacono, presenta il mezzo utilizzato nella challenge con uno sketch ironico, Come si comportano i ragazzi di ora con un auto di lusso: “Sta macchina va più veloce di Saetta McQueen. Che cos’è? Una Lamboboborghini. Mi sembra di cavalcare un drago. Daje, sono il protagonista di Fast and Furious 27”. Il video si chiude con una battuta su una Smart, inconsapevole del dramma che sarebbe successo poche ore dopo: “Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon”.