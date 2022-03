Chi era Stefano Vespa, fratello di Bruno Vespa, anche lui giornalista

L’8 marzo 2022 è venuto a mancare Stefano, fratello di Bruno Vespa.

Chi è Stefano Vespa

Stefano Vespa, fratello di Bruno Vespa, è venuto a mancare. Ma chi era? Come Bruno, anche lui era giornalista e per lui sono arrivati dal mondo dell’editoria e della stampa tantissimi messaggi di cordoglio. Aveva lavorato per anni a Panorama e al Tempo (dove aveva lavorato per oltre 20 anni) e in pensione aveva iniziato a collaborare con la testata online Formiche.net.

L’ultimo articolo risale al 2 marzo scorso e si è spento all’età di 64 anni.

Il giornalista è venuto a mancare a Roma, nella sua casa, e dove sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario per provare a soccorrerlo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio di Giorgio Mulè

“L’ultimo scambio di messaggi con Stefano – ricorda il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, che lo conosceva – è di pochi giorni fa.

Mi chiedeva alcune precisazioni sul decreto legge sull’Ucraina. Nonostante l’eta’ e l’esperienza il suo approccio era sempre quello del cronista: scrupoloso, attento al dettaglio. Era precisissimo, Stefano. La notizia della sua scomparsa mi raggela e rimanda la memoria al tempo in cui conobbi quel cronista prima di ritrovarlo a Panorama durante la mia direzione nella quale lo volli capo della redazione romana. Stefano era un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione.

Era dolce, sensibile, riservato. Lo piango e mi stringo nel dolore ai suoi familiari e a chi gli volle bene”,