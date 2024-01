Operaio schiacciato in Fincantieri a Monfalcone: colleghi annunciano lo sciopero

Operaio schiacciato in Fincantieri: giovanissimo poco più che vent’enne. Ancora una volta si è verificato un incidente sul posto di lavoro e questa volta si è registrato a Monfalcone. I colleghi dell’operario ferito hanno deciso di scioperare immediatamente con qualcuno che ha lasciato anche il cantiere dopo la vicenda.

Operaio schiacciato in Fincantieri a Monfalcone

Ancora un incidente su lavoro: un operaio di 23 anni, di origini bengalesi, è rimasto schiacciato da un ponteggio all’interno dei cantieri navali di Fincantieri a Monfalcone (Gorizia): il giovane è stato ricoverato all’ospedale triestino di Cattinara in codice rosso. Secondo quanto riportato da Il Goriziano dovrebbe essere dipendente di un’azienda in appalto. L’operaio è rimasto schiacciato da pesanti strutture metalliche per la cui rimozione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L’area nella quale si è verificato l’incidente è stata sottoposta a sequestro. In corso i rilievi necessari alle indagini da parte della Polizia di Stato, mentre vengono effettuate anche le operazioni di messa in sicurezza nel cantiere. Secondo una ricostruzione, al momento dell’incidente il giovane si trovava sulla passerella dell’ascensore dal ponte 16 che si è sganciata dalla nave, probabilmente a causa della forte bora.

Colleghi annunciano lo sciopero

A seguito dell’incidente, i colleghi dell’operaio ferito hanno proclamato uno sciopero immediato, indetto dai sindacati Fim-Cisl, Fiom Cgil e Uilm M. Lo sciopero, “a fronte del grave incidente avvenuto in Riva D”, durerà tutta la giornata.

LEGGI ANCHE: Fratelli d’Italia contro Report: interrogazione parlamentare