Angela Celentano, la ragazza sudamericana farà il test del Dna: annuncio dell’avvocato della famiglia

Angela Celentano e la ragazza sudamericana: una somiglianza in particolare che ha fatto riaccendere le speranze della famiglia della ragazza scomparsa 26 anni fa. Presto si farà il test del Dna.

Angela Celentano, la ragazza sudamericana farà il test del Dna

Non si è spenta la speranza dei genitori dei Angela Celentano, la ragazza scomparsa ormai 26 anni fa. Ad accendere ancora una volta la fiamma è la somiglianza di una ragazza sudamericana con le sorelle di Angela.

Una somiglianza che è venuta fuori già diverse settimana fa ed oggi sembra ad un passo il test del Dna.

C’è un particolare che fa ben sperare i genitori di Angela: un neo sulla schiena della donna sudamericana che corrisponderebbe allo stesso neo che aveva la piccola Angela.

Annuncio dell’avvocato della famiglia

La notizia del test del Dna è stata data dal legale della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, che a “Mattino Cinque” ha dichiarato che presto la ragazza sudamericana, che assomiglierebbe tanto alle sorelle di Angela, verrà in Europa e in quell’occasione si sottoporrà all’esame del Dna.

“Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell’occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna”.

“Abbiamo ricevuto diverse foto della ragazza sudamericana – rivela il legale – e la mamma di Angela ha notato diversi dettagli e somiglianze impressionanti tra la giovane e, in particolare, una delle sorelle di Angela. Nonostante ciò non vogliamo illuderci, la famiglia Celentano ne ha già passate tante”, conclude.

