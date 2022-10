Chi è Lucrezia Lante della Rovere: figli, flirti, Giovanni Malagò, carriera, tv

Lucrezia Lante della Rovere, figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e Marina Ripa di Meana, sarà ospite del programma Oggi è un altro giorno.

Chi è Lucrezia Lante della Rovere

Lucrezia Lante della Rovere, nata il 19 luglio 1966 sotto il segno del Cancro, è figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e Marina Ripa di Meana. Figlia di una famiglia di ereditieri, ha anche come antenati due personalità illustri come papa Sisto IV e Giulio II.

Quest’ultimo fece realizzare da Michelangelo gli affreschi della Cappella Sistina.

Carriera

Lucrezia Lante ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo all’età di 15 anni, quando ha iniziato il suo percorso da modella, che la porterà a sfilare per i marchi più prestigiosi. Ha poi recita in film, in fiction e anche a teatro. Al cinema viene diretta da mostri sacri del cinema italiano come Pupi Avati, Carlo Vanzina e Carlo Verdone (in Benedetta Follia del 2018).

Ha anche preso parte al film di James Bond Quantum of Solace del 2008.

Ex compagno e figli

Lucrezia Lante ha avuto due figli da Giovanni Malagò, presidente del CONI. I due hanno avuto negli anni ’80 una relazione che ha portato alla nascita delle figlie Ludovica e Vittoria.

Storie d’amore di Lucrezia Lante della Rovere

Lucrezia Lante della Rovere, oltre che con Malagò, ha avuto una relazione con Luca Barbareschi, finita dopo sette anni.

Altre flirt che ha avuto sono stati con Marco Tirelli, Gianpaolo Tescari e Emiliano Liuzzi. Attualmente, però, ha ritrovato l’amore con Francesco Coppertino.