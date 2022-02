Chi è Corrado Formigli, conduttore di PiazzaPulita su La7

Corrado Formigli è un giornalista e conduttore televisivo alla guida dal 2011 del talk show PiazzaPulita su La7.

Chi è Corrado Formigli: esordi e carriera in tv

Corrado Formigli, nato a Napoli il 24 marzo 1968, è un giornalista e conduttore televisivo. Il padre ha lavorato per tanti anni in un’impresa di costruzioni napoletana ma entrambi i suoi genitori hanno radici toscane. Alla fine degli anni ’80 a Firenze per Paese Sera inizia la sua carriera di giornalista per poi iniziare di lì a poco a scrivere anche per Il Manifesto.

È il 1994 l’anno in cui approda in Rai per Tempo Reale e da quel momento la sua carriera inizia ad avere uno slancio maggiore. Dal 1996 al 1999 è a Mediaset come inviato delle trasmissioni Moby Dick e Moby’s su Italia 1 e ha modo di occuparsi di vicende di politica estera come la guerra civile in Albania e la guerra del Kosovo. Nel 2000, come inviato speciale, torna in Rai e lavora con le trasmissioni Circus e Raggio Verde.

Dopo l’attentato alle torri Gemelle è uno degli inviati a New York e nei mesi successivi fa diversi reportage in Medio Oriente. Passato a Sky nel 2003, conduce per 5 anni il talk politico Controcorrente e su Radio 24 dal 2006 al 2008 conduce La Zanzara. Assieme a Michele Santoro, su Rai 2, è co-responsabile delle inchieste di AnnoZero.

L’approdo a PiazzaPulita su La7

Dal settembre 2011, però, Corrado Formigli approda a la7 e viene messo al timone del talk show politico PiazzaPulita in onda in prima serata.

Da quando si è affermato come conduttore di questa trasmissione è spesso chiamato come ospite e opinionista anche in altri talk show politici.

Moglie e figli

Corrado Formigli è sposato con Stella Prudente, giornalista e blogger che scrive per l’Internazionale. La coppia ha due figlie: Viola (nata nel 2009) e Sofia (nata nel 2011).