Matteo Messina Denaro ha un figlio segreto: avrebbe 18 anni e si chiamerebbe Francesco

Matteo Messina Denaro ha un figlio: secondo alcune indiscrezioni il boss di Cosa Nostra potrebbe avere un secondogenito, concepito in gran segreto. Addirittura sono avanzate idee sia sull’età del ragazzo sia sul suo nome. Tutto ciò è anche segno dell’alone di mistero che c’è intorno a questo personaggio che per 30 anni è riuscito a sfuggire allo Stato.

Matteo Messina Denaro ha un figlio segreto

Più continuano le indagini sulla vita di Matteo Messina Denaro, più spuntano dettagli e rivelazioni che vanno sempre verificate. Tuttavia, questi personaggi ad un certo punto, soprattutto dopo 30 anni di latitanza, entrano in un alone di mistero e leggenda. L’ultima notizia riguarda la vita privata del boss di Cosa Nostra. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe un figlio segreto nato dalla frequentazione con una amante. In uno dei covi di Castelvetrano, nel corso delle ricerche, sono stati infatti trovati abiti femminili che potrebbero ricondurre all’amante del boss(visti anche la presenza di preservativi).

Avrebbe 18 anni e si chiamerebbe Francesco

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il figlio segreto di Messina Denaro avrebbe 18 anni e si chiamerebbe Francesco. Un nome non comune perché riporterebbe a Don Ciccio, leggendario boss del mandamento di Trapani morto da latitante e padre di Matteo e di Salvatore, i due figli maschi di Messina Denaro.

Inoltre, il pentito Vincenzo Sinacori ha raccontato agli inquirenti che un giorno Messina Denaro si congedò dagli amici con una certa fretta: correva da Franca Alagna «per andare a fare un figlio»-

