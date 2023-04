Covid, nuova variante Arturo: quali sono i sintomi?

La variante Arturo del Covid è arrivata anche in Italia. Quali sono i sintomi? Sappiamo che è molto diffusa in India

Variante Arturo in Italia: i sintomi

In Italia è arrivata la nuova variante del Covid: Arturo, ufficialmente XBB.1.16, come specificato dall’OMS. Ma cosa ci si deve aspettare? Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato da Fanpage.it – ha fatto sapere che quest’ultima contagerebbe di più i bambini e avrebbe tra i sintomi più peculiari un arrossamento a livello oculare. Di conseguenza, causerebbe più spesso congiuntivite e dunque occhi rossi. Questa ultima variante Covid ha come nome originario Arcturus, italianizzata in Arturo.

La prima identificazione in India

Identificata per la prima volta all’inizio dell’anno in India dove è responsabile di significative ondate di contagi. Fa parte della famiglia di Omicron ed è una ricombinante tra i sotto-lignaggi BA.2.10.1 e BA.2.75. È molto diffusa in India, da dove arrivano le principali informazioni sul caratteristico sintomo degli occhi rossi.