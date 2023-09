Massimo Alberti, chi è il dj sul palco con Amadeus

Massimo Alberti è un famoso dj, noto anche a livello internazionale, che sarà sul palco con Amadeus.

Chi è Massimo Alberti

Massimo Alberti è un dj molto stimato a livello internazionale, che è nato a Casnigo in provincia di Bergamo. La sua passione per la musica cominciò all’età di 13 anni tanto che ama definirsi come un uomo “nato con le cuffie”. Già dj di Rtl 102.5 dal 1985, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo radiofonico proprio insieme ad Amadeus che, infatti, l’ha voluto sul palco dell’Ariston all’ultimo Festival di Sanremo. I due sono grandi amici di lunga data, tanto che Massimo Alberti sarà anche presente allo show di Rai 1 “Arena Suzuki, dai 60 ai 2000”.

La carriera ad Rtl.102.5

Massimo Alberti è tra i dj più noti e apprezzati di Rtl 102.5. La sua voce infatti, da molti anni, accompagna le giornate di tantissimi italiani che spesso lo ascoltano in auto.

Moglie e figli

Il dj, il 19 settembre del 2009, ha sposato Grazia Melilli, direttrice di un’agenzia di viaggi. Dopo tredici anni di matrimonio, il loro amore è ancora molto solido. Dal matrimonio con la moglie Grazia è nato un figlio maschio di cui che oggi dovrebbe avere intorno agli 11 anni.