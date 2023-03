Gemma Galgani, chi è la dama del trono over a Uomini e Donne

Chi è Gemma Galgani, dama del trono over a Uomini e Donne. Scopriamo qualche informazione in più sulla protagonista dell’amato dating show di Maria De Filippi. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Gemma Galgani, vita privata e carriera della dama di Uomini e Donne

Nata a Torino il 19 gennaio 1950, Gemma Galgani ha 73 anni ed è l’attuale dama del trono over di Uomini e Donne. Dal 2010 uno dei personaggi più noti del dating show di Maria De Filippi, si è affermata negli anni come personaggio televisivo. Ha alle spalle una lunga carriera al Teatro Alfieri di Torino, del quale è diventata anche direttrice. Grazie a questo impiego ha conosciuto molti volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche Vittorio Gassman, con cui si dice abbia avuto un flirt.

Nella sua esperienza a Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista di diverse storie d’amore, ma anche di continui battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari. Negli anni ha partecipato a moltissime trasmissioni tv, sia come ospite che in ruoli più “attivi”. È apparsa negli studi del Maurizio Costanzo Show, di Verissimo, ma anche di Pomeriggio 5 e di molti altri programmi di Barbara D’Urso. Ha inoltre partecipato a Selfie – Le cose cambiano di Simona Ventura ed è stata “maestra d’amore” a Temptation Island 2018.

Vita privata: le storie d’amore televisive

Il primo amore “pubblico” di Gemma Galgani è stato Ennio Zingarelli, con il quale è arrivata quasi alle nozze. Nonostante molti proclami e festeggiamenti, alla fine è saltato tutto. Troppi tentennamenti da parte di Ennio, che si è rifiutato di firmare le carte del divorzio dalla sua prima moglie. In seguito, nel 2015, Gemma comincia a frequentare Giorgio Manetti, in una storia d’amore che diventa tra le favorite del pubblico di Uomini e Donne. La coppia, affettuosamente soprannominata Gem e George, si conquista in poco tempo un foltissimo manipolo di fan. Ciononostante, Gemma decide di mettere fine alla relazione, non convinta dei sentimenti del compagno. Una decisione che si attira le ire della Cipollari, che la accusa di essere solo in cerca di fama televisiva.

Negli anni successivi, dopo un tentativo di riconquistare Giorgio, Gemma frequenta molti altri uomini nel corso del programma. Tra questi spicca Nicola Vivarelli, all’epoca 26enne, un rapporto causa di nuove critiche e litigi con Tina Cipollari. Ricordiamo inoltre Marco Firpo, Rocco Fredella, Juan Luis e il suo amore più recente, Silvio Venturato. Quest’ultimo si è lamentato recentemente della troppa distanza mantenuta nei suoi confronti da Gemma: “Dopo un mese di frequentazione ci siamo solo scambiati tre baci”. Il cavaliere starebbe valutando di porre fine alla relazione in quanto non si sente desiderato.