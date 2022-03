Don Matteo 13, anticipazioni prima puntata 31 marzo 2022

Don Matteo 13, anticipazioni prima puntata: torna il prete più amato della televisione italiana negli ultimi anni. Si tratta dell’ultima stagione per Terence Hill che lascerà la tonaca a un nuovo sacerdote.

Don Matteo 13, anticipazioni prima puntata

Don Matteo 13 da giovedì 31 marzo su Rai 1 in prima serata con i protagonisti delle ultime stagione che ritornano: Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.

Nella prima puntata, sempre a Spoleto, sono in corso i preparativi della celebrazione per i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo e ovviamente Cecchini è il primo ad interessarsi.

Insieme a lui anche Anna e Marco, che sembrano essersi riavvicinati.

Alcuni vecchi amici ritornano come Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina che sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. Non può mancare il ritrovamento di un corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.

Quante puntate sono per l’ultima stagione di Terence Hill

L’ultima stagione con Terence Hill è strutturata in 10 episodi per 10 prime serate con il finale previsto il 2 aprile e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision. Nel corso delle puntate ci sarà già l’arrivo del nuovo sacerdote don Massimo, intrepretato a sorpresa da Raoul Bova.

