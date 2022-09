Al Grande Fratello Vip 7, in diretta televisiva, si è tornati a parlare del matrimonio tra Giaele De Donà e Brad Beck. Ecco cosa è accaduto.

Giaele De Donà e il matrimonio con Brad Beck: reale oppure no?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà ha dovuto spiegare come funziona questo rapporto, tanto che i due hanno deciso di essere sempre sinceri l’uno con l’altra e di confidarsi i rispettivi tradimenti.

Lunedì 26 settembre, quindi, Giaele De Donà è tornata a parlare della relazione con suo marito, l’ingegnere Brad Beck. Questo perchè in realtà, dopo aver parlato di un rapporto aperto con lui, si è subito preoccupata che l’uomo possa esserci rimasto male e che i suoi amici possano prenderlo in giro. Non a caso, infatti, Patrizia Rossetti è intervenuta dicendo: “Per me non è amore questo”.

Le indiscrezioni di Signorini

In merito al matrimonio di Giaele è intervenuto anche Alfonso Signorini, il quale ha rimarcato che “Tu arrivi da Vittorio Veneto.

Sai che lì tu sei molto chiacchierata. Sai cosa dicono del tuo matrimonio? Dicono che tu ti sia inventata tutto quanto, che non è vero niente. Sono chiacchiere di paese“. La concorrente ha tagliato corto: “Mi hanno sempre giudicato, ma questa cosa qui non la sapevo. Invidiosi”. Giaele, poi, ha voluto precisare che “il mio matrimonio, anche se diverso, non vuol dire che sia sbagliato. Passa questo messaggio e mi dà fastidio.

[…] Saranno cavoli miei come vivo il mio matrimonio”.