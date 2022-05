Eurovision Song Contest biglietti 2022: dove comprarli?

Eurovision Song Contest biglietti 2022: l’evento musicale internazionale sta arrivando con l’Italia pronta ad accogliere l’atteso momento. Ecco come fare per partecipare.

Eurovision Song Contest biglietti 2022

L’Eurovision Song Contest 2022 si tiene dal 10 al 14 maggio. L’evento musicale internazionale che vede per l’Italia esibirsi i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo: Mahmood e Blacno.

In quanto membro dei Big 5 (e in qualità di paese ospitante), l’Italia è già qualificata alla finale del 14 maggio, assieme a Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. La conduzione è stata affidata a Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

L’evento musicale si divide in tre serate: le due semifinali e il Grand Final. Ecco quando va in onda:

1ª semifinale: martedì 10 maggio 2022 ore 21.00

2ª semifinale: giovedì 12 maggio ore 21.00

Finale: sabato 14 maggio ore 21.00

Dove comprarli?

“Attenzione! Le disponibilità di biglietti sono molto limitate”: sono le parole dell’avviso messo sul portale di Ticketone.it dove è possibile comprare i biglietti delle tre serate. Si potranno avere tutte le informazioni chiamando lo 02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19) e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 10 alle ore 18).

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per l’evento, esclusivamente, però, per le due semifinali. Inoltre, c’è anche la possibilità di acquisto per le prove pomeridiane. 10 euro per poter solo ascoltare (nessuno sguardo sul palco), passando ai 100 euro per il Ring 1 , 70 euro per Ring 2 e 150 euro per il parterre.

Per la prima semifinale di martedì 11 maggio sono ancora disponibili posti a 250 euro per Ring 1 Cat 1 150 euro per Ring 2 Cat.

1. Se si vuole solo ascoltare -solo audio e niente video- il costo è di 50 euro. Solo quest’ultima opzione è disponibile, invece, per la seconda semifinale di giovedì 12 maggio.

LEGGI ANCHE: Eurovision Song Contest 2022 in tv, ecco dove vederlo