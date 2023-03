Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 marzo, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 6 al 12 marzo per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 6 al 12 marzo, le previsioni per tutti i segni

Si avvicinano le ultime settimane invernali e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno i primi giorni di marzo? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 6 al 12 marzo?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

L’ansia crea qualche preoccupazione di troppo ai nati nell’Ariete. Nonostante i tanti, troppi pensieri che vorticano nella vostra testa, riuscirete gradualmente a superarli e a ritrovare un po’ di ottimismo. Cercate di credere nella validità delle vostre idee e proposte, fatevi valere con chi conta. Ottime nuove in amore, potreste fare un incontro molto importante nel corso della settimana.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

I nati nel Toro riaprono gli occhi con l’arrivo della bella stagione. L’inverno si avvia verso la fine e voi cominciate a sentirvi più carichi e più attivi. In ufficio vi aspettano valanghe di lavoro accumulato, ma nulla è in grado di spaventarvi in questo periodo. Anche in amore non siete in grado di arrendervi, siete in cerca della persona giusta e non vi farete fermare da qualche intoppo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Gli astri sorridono ai nati nei Gemelli in questi primi giorni di marzo. Vi sentite più forti che mai, procedete spediti verso i vostri obiettivi. La vostra energia inesauribile sarà una risorsa fondamentale per affrontare alcuni bivi importanti di fronte a voi. Alcune situazioni urgenti, infatti, vi forzeranno a fare una scelta: seguite il vostro cuore.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Sarà una buona settimana per i nati nel Cancro. La fine di febbraio vi fa tirare un sospiro di sollievo, accogliete marzo con una mentalità più positiva. Poco stress in ufficio e tante novità positive per quanto riguarda gli affari di cuore. Avrete modo di conoscere molte persone nuove. Alcune di esse saranno amicizie solide, altre potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Giornate più ingarbugliate del solito attendono i nati nel Leone. Alcuni imprevisti rischiano di mettervi i bastoni tra le ruote e rallentare i vostri progressi. Attendete l’ingresso della Luna nel vostro segno e la situazione diventerà più comprensibile. Consolatevi con alcune entrate improvvise, un affare è finalmente andato in segno. Troppo stress negli ultimi giorni, concedetevi un momento per voi.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Pochi momenti di pausa in questi giorni per i nati nella Vergine. Lo stress vi rende impazienti e forse un po’ scontrosi, le complicazioni amorose non aiutano. Potreste essere trascinati in qualche discussione di troppo. Occhi aperti per possibili opportunità: potrebbero aprirsi porte verso affari molto promettenti. Siate pronti a cogliere la palla al balzo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Tante strette di mano nel futuro dei nati nella Bilancia. Le vostre doti oratorie vi porteranno bene, riuscirete a chiudere molti affari e a risolvere molte questioni grazie alla vostra parlantina e alla vostra arguzia. Giorni di totale relax in amore, godetevi al meglio la compagnia del vostro partner. Cogliete l’occasione per organizzare qualcosa di speciale.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Giorni di fatica e impegno per i nati nello Scorpione. È arrivato il momento di fare uno sforzo in più per rendere realtà i vostri progetti. Siete instancabili, soprattutto nell’ultima metà della settimana: approfittatene per chiudere la pratica. Siete focalizzati al 100% anche in amore, la passione vi guida verso ciò che desiderate di più.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Giorni importanti ma delicati in ufficio per i nati nel Sagittario. Vi giocate tutto in questa settimana, il minimo errore potrebbe costarvi caro: agite con cautela e non lasciate nulla al caso. Più rilassata la situazione in ambito amoroso. Giorni pigri per chi è in coppia, organizzate qualcosa insieme. Chi invece è single potrebbe essere colpito all’improvviso da una persona nuova.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Non c’è tempo per oziare per i nati nel Capricorno. Sia in amore che sul lavoro siete inarrestabili, non avete la benché minima intenzione di fermarvi. Attenti però agli eccessi di entusiasmo, rischiate di riportare alla luce ricordi poco piacevoli. Godetevi al massimo il fine settimana, attenti solo ad alcuni ostacoli di troppo tra giovedì e venerdì.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

L’umore dei nati nell’Acquario sarà come quello di una pentola a pressione. Tante punzecchiature e imprevisti fastidiosi rischiano di stressarvi fino a farvi esplodere. Cercate di mantenere la calma nonostante la frustrazione galoppante, rischiate di sbottare contro chi non lo merita. Prendetevi i vostri spazi, stare un po’ più da soli vi consentirà di rilassarvi e riorganizzarvi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 marzo

Giorni positivi in arrivo per i nati nei Pesci. Tanti sorrisi e ottimismo sia in amore che in ufficio. Siete in grado di aprirvi di più con il vostro partner e i vostri familiari, vi sentite capiti e accettati. A livello lavorativo, il vostro carisma vi consentirà di stringere nuovi rapportie creare nuove proficue collaborazioni. Fate il quadro della vostra situazione e chiudete alcuni conti in sospeso.