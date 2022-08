Instant Family: trama, storia vera e cast del film

Instant Family è un film del 2018 che ha avuto un discreto successo al Cinema. Disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix, il film arriva su Canale 5 in prima serata domenica 28 agosto 2022. Alla base della trama c’è una storia vera.

Instant Family: trama

Instant Family è un film uscito al Cinema nel 2018 incassando in tutto il mondo al botteghino 120,5 milioni di euro. Al centro della storia c’è una coppia di quarantenni che desiderano un figlio e così decidono di optare per l’adozione.

Ecco che entrano a far parte della loro nuova famiglia tre fratelli di origini latino-americane. La loro vita però si complicherà non come avevano nemmeno pensato, soprattutto con la più grande, Lizzy. Tuttavia, nella famiglia nuova si inseriscono nuovi intrecci e intromissioni di i parenti e i nonni. Infine, arriva la madre snaturale dei ragazzi, uscita di prigione e che sembrerebbe volerli di nuovo prenderli con sé.

Instant Family: storia vera

La sceneggiatura si basa sulla vita dello stesso regista Sean Anders. Dunque, si tratta di una storia vera. Il regista ha adottato e cresciuto tre fratelli, i bambini in questione avevano 6 anni, 3 anni e 18 mesi quando il regista e sua moglie hanno deciso di accoglierli nella propria casa. Prima di iniziare a scrivere il copione del film Anders ha parlato con altre famiglie adottive e adolescenti cresciuti in circostanze simili.

A proposito della sua esperienza e poi della scrittura della sceneggiatura, ecco cosa ha dichiarato il regista in un’intervista: “All’inizio non è facile, ti ritrovi in casa tua con questi perfetti sconosciuti, ti senti come se stessi facendo da babysitter ai figli di qualcun altro. È estenuante e non sai cosa stai facendo. Loro non si fidano di te e ti senti perso e spaventato“.

“Con il tempo quell’imbarazzo e quelle paure lentamente vengono spazzate via, è come una storia d’amore: all’inizio è tutto meraviglioso, arrivano i problemi e poi, lungo la strada, ti innamori e la vita diventa una cosa incredibile, più speciale di quanto ti saresti mai aspettato.

Io e mia moglie siamo in grado di guadarci alle spalle e ricordarci com’è stato innamorarsi dei nostri figli“, ha evidenziato il regista.

Cast del film

I due attori principali sono Mark Wahlberg e Rose Byrne ma si tratta di un film corale per famiglie con alla base diversi significati. Ecco di seguito il cast completo del film:

Mark Wahlberg : Pete

: Pete Rose Byrne : Ellie

: Ellie Isabela Moner : Lizzy

: Lizzy Gustavo Quiroz : Juan

: Juan Julianna Gamiz : Lita

: Lita Octavia Spencer : Karen

: Karen Tig Notaro : Sharon

: Sharon Tom Segura : Russ

: Russ Allyn Rachel : Kim

: Kim Brittney Rentschler : Linda

: Linda Jody Thompson : Jim

: Jim Margo Martindale : Nonna Sandy

: Nonna Sandy Julie Hagerty : Jan

: Jan Michael O’Keefe : Jerry

: Jerry Joan Cusack: Mrs. Howard

