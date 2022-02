Chi è Monica Peruzzi, giornalista di Sky TG24: figli, marito, Instagram

Chi è Monica Peruzzi, giornalista di Sky TG24. Iscritta all’albo dal 2007, insieme a Tonia Cartolano e Mariangela Pira la reporter aretina 47enne è una dei volti femminili principali dell’informazione targata Sky. Conduce il notiziario della piattaforma news già da diversi anni.

Chi è Monica Peruzzi, giornalista di Sky TG 24: vita privata e carriera

Nata ad Arezzo il 12 Febbraio 1974, Monica Peruzzi è da molti anni il volto del notiziario di Sky TG24.

Inizia la sua carriera giornalistica nel 2007, anno della sua iscrizione all’albo. Comincia collaborando con il quotidiano La Nazione e con diversi giornali ed emittenti locali toscane. Il suo talento e la sua dedizione al lavoro le consente di farsi strada e approdare a Sky TG24, nel ruolo di conduttrice e reporter. Nel 2019 si aggiudica il Premio per l’informazione di Semplicemente donna, per il suo lavoro nei più remoti angoli del globo.

Nel corso della sua carriera, infatti, Monica Peruzzi si è impegnata ad approfondire temi di grande importanza sociale e a raccontare le storie di persone bisognose e vulnerabili. Ha seguito le prime elezioni libere in Myanmar nel 2015, ha raccontato gli abusi subiti dai disabili in India e gli effetti del cambiamento climatico in Africa, Sudamerica e Sud-est asiatico. È stata inoltre in prima linea durante la Primavera Araba e la Guerra in Libia.

Vita privata: il marito e i figli

Non sono disponibili molte informazioni sulla vita privata della giornalista. Non è noto se oggi abbia un marito o dei figli. In passato, Monica Peruzzi pareva aver trovato l’amore nel collega Paolo Fratter, anche lui volto di Sky TG24. “Ci siamo cominciati a frequentare anche dopo il tiggì” -spiegava Monica nel 2007 a Grazia– “E abbiamo scoperto di avere passioni in comune. Quali? Una su tutte: ci piace andare a cavallo.

Non mi dispiacerebbe essere la prima mamma tra le conduttrici di Sky Tg24″.

Monica Peruzzi sui social: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

È possibile seguire la vita quotidiana e professionale di Monica Peruzzi tramite i suoi tanti profili social. La giornalista ha un profilo Instagram in crescita e una pagina Facebook dove pubblica molti dei suoi servizi. Ha inoltre un profilo su Twitter e su LinkedIn.