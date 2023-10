L'attivista per l'ambiente Greta Thunberg oggi 17 ottobre, durante una manifestazione, è stata arrestata dalla polizia durante una manifestazione a Londra

L’attivista per l’ambiente Greta Thunberg oggi 17 ottobre, durante una manifestazione, è stata arrestata dalla polizia durante una manifestazione a Londra. Ecco cosa è accaduto.

Greta Thunberg arrestata a Londra: cosa è successo

Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia mentre partecipava a una protesta nel centro di Londra contro l’Energy Intelligence Forum, che ospita relatori tra cui gli amministratori delegati di Aramco dell’Arabia Saudita e Equinor della Norvegia. Durante la protesta l’attivista svedese ha esortato gli ecoattivisti a “reclamare il potere” e si è scagliata contro i politici “senza spina dorsale” che non starebbero facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici.

Arrestate con Greta altre cinque persone

La manifestazione in questione era stata organizzata dalla ong ecologista Fossil Free London, che ha puntato il dito contro i profitti record registrati l’anno scorso dalle aziende dell’oil & gas “reinvestiti direttamente nell’espansione dei combustibili fossili, e non nell’energia verde” come era stato promesso. Assieme a Greta sono state arrestate almeno altre cinque persone che hanno tentato di bloccare l’accesso alla sede della conferenza, sedendosi sul marciapiede di fronte all’ingresso.

Criticata anche la Cop28

Gli attivisti per il clima che stavano manifestando a Londra hanno anche criticato la presidenza della COP28, la conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima in programma dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai.