Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: storia d’amore e gravidanza

Goffredo Cerza ed Aurora Ramazzotti, storia d'amore: i due si sono conosciuti per la prima volta nel dicembre 2016 grazie a Sara Daniele

Dopo cinque anni di storia d’amore Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza saranno presto genitori. La notizia è trapelata dal settimanale Chi e avrebbe reso felicissimi sia Michelle Hunziker sia il cantante Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: storia d’amore

Goffredo Cerza ed Aurora Ramazzotti si sono conosciuti per la prima volta nel dicembre 2016. Causa del loro primo incontro è stata Sara Daniele, amica storica di Aurora e figlia di Pino Daniele., che li ha presentati e fatti conoscere.

Il loro amore, poi, è stato un crescendo anno dopo anno anche se è sbocciato dopo alcuni mesi di conoscenza. Nel tempo Aurora e Goffredo si sono avvicinati sempre di più e oggi sono letteralmente inseparabili. La loro relazione va ormai avanti da più di cinque anni e lo dimostrano le foto che ogni tanto la coppia pubblica anche sui social.

Nel giorno del loro quinto anniversario, in particolare Goffredo ha dedicato un bellissimo post alla fidanzata Aurora per mostrargli tutto il suo amore.

Dalla prima conoscenza a Londra alla gravidanza di Aurora

Il primo incontro della coppia, proprio per tramite di Sara Daniele, è avvenuto a Londra nel dicembre 2016 e da allora i due non si sono più persi di vista. All’inizio il loro amore era a distanza, per vedersi facevano spola tra Londra e Milano. Poi hanno deciso di andare a vivere insieme coronando il loro sogno d’amore che dura da cinque anni.

Aurora e Goffredo appaiono felici e sorridenti: ora la notizia che i due sono pronti a diventare genitori.