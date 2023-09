Daniela Di Maggio, chi è la madre di Giovanbattista Cutolo: vita privata, marito, carriera

Chi è Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla mamma del giovane musicista, ucciso a Napoli da un ragazzo di soli 17 anni: “Va processato come un adulto”.

Chi è Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo: vita privata, marito, carriera

Daniela Di Maggio è una donna di 54 anni, diventata celebre suo malgrado in quanto madre di Giovanbattista Cutolo, musicista di 24 anni ucciso il 31 agosto 2023 a Napoli con tre colpi di arma da fuoco da un ragazzo di 17 anni. Laureata e con ben due master, lavora come logopedista e counselor nel capoluogo campano. È sposata con il regista teatrale Franco Cutolo, con il quale ha avuto anche una figlia, Ludovica. Nelle ultime settimane Daniela Di Maggio è apparsa spesso in tv per chiedere giustizia per il suo Giogiò, chiedendo a gran voce una riforma del sistema giudiziario contro gli sconti di pena ai minori.

“Un minorenne che spara a sangue freddo, da killer, va giudicato come un adulto.” -ha spiegato la donna ad Estate in diretta– “Non chiamatelo ragazzino, fatelo per rispetto nei miei confronti. Ragazzino è quello che va in bici al parco, non chi spara contro mio figlio un terzo colpo in pieno petto, come fanno i sicari. Serve una riforma importante della giustizia, per abbassare l’età punibile. Deve essere processato come un adulto, il suo è stato un crimine efferato che va pagato senza nessuno sconto di pena. Come non ci sono sconti per il mio ergastolo, cominciato il 31 agosto”.

L’incontro con Giorgia Meloni: “Stretta per gli under-18 che delinquono”

Negli ultimi giorni Daniela Di Maggio ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni, che le ha garantito che la morte di suo figlio non resterà impunita. “La vicenda di Giovanbattista Cutolo, giovane musicista ucciso a Napoli, è una ferita aperta per l’Italia intera.” –ha scritto la Presidente su Instagram– “Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi sua mamma, Daniela, una donna forte e coraggiosa che, nonostante il dolore per la tragica perdita, sta lottando affinché il killer di suo figlio riceva la giusta condanna. Anche per lei abbiamo deciso una stretta per gli under 18 che delinquono, per limitarne il più possibile l’attitudine criminale. Per Giovanbattista, in suo ricordo, proporremo una medaglia d’oro al valor civile”.