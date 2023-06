Maturità 2023, studentessa di 90 anni si mette alla prova: ecco chi è Imelda Starnini

Per alcuni può essere un punto di arrivo, per altri di partenza. La maturità 2023 sta già regalando grandi emozioni e raccontando bellissime storie: una studentessa di 90 anni sta provando a prendere il diploma.

Si tratta di Imelda Starnini, che vuole diventare un’insegnante.

Imelda Starnini, la studentessa di 90 anni che affronta la maturità 2023

Il mondo è bello perché è fatto di storie, sempre diverse ma spesso emozionanti. In questo caso ci si addentra negli esami di maturità, lo step finale per tutti gli studenti del quinto anno. Molti di loro lo vedono come un punto di arrivo per concludere il ciclo didattico e lanciarsi nel mondo del lavoro. Altri lo vivono come una prova in vista del percorso accademico.

E poi c’è lei, Imelda Starnini, una signora di 90 anni (già compiuti) che si è ritrovata tra i banchi di scuola per sostenere la sua prova più importante: ottenere il diploma. È successo oggi, Mercoledì 21 Giugno, a Città di Castello, luogo che ha visto la studentessa classe ’33 presentarsi per la prima prova di italiano presso l’Istituto Paritario San Francesco di Sales, che conta l’indirizzo sociopsico-pedagogico.

Nonostante sembri “fuori età”, la donna ha l’obiettivo di prendere la maturità e poi impegnarsi per diventare maestra, seppur – vista l’età – soltanto formalmente, senza esercitare la professione. Un percorso, a sua volta, molto lungo che potrebbe rivelarsi tortuoso per una donna così anziana, pensando alle tempistiche e alle diverse criticità di natura burocratica, oltre alla mole di studio da affrontare.

Nata il 3 Febbraio 1933, Imelda Starnini dimostra quanto la forza di volontà possa superare qualsiasi ostacolo. A prescindere dal suo risultato, è un grande esempio per tutti coloro che credono di essere ormai in ritardo e troppo lontani dai loro obiettivi.

Imelda Starni è un inno alla vita, al desiderio di rimanere giovani nonostante la vecchiaia, di rimanere vivi nonostante le difficoltà.

