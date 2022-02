Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in crisi: cosa è successo?

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono in crisi, la coppia è vicina alla rottura. Secondo alcune voci di corridoio la conduttrice si è stufata ed è pronta a lasciare l’ex portierone della Nazionale. Cosa è successo?

Crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, tutti i dettagli

La storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sembra essere giunta al capolinea. Per il settimanale Nuovo, per la coppia tira aria di crisi.

La conduttrice e giornalista sportiva pare sia sul punto di lasciare l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, oggi numero uno del Parma. Ma qual è il motivo? Cosa è successo? Secondo le fonti di Nuovo, Ilaria D’Amico si sarebbe stufata di aspettare una proposta di matrimonio. Buffon pare più interessato al lavoro che alla relazione con la conduttrice, che, da canto suo, ha messo da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia e si aspettava un minimo d’impegno da parte del compagno.

Già in passato Ilaria aveva parlato pubblicamente delle sue frustrazioni, sfogandosi su Radio 2 sulle bugie del suo partner: “Sono consapevole che Gigi mi dice delle stupidaggini ogni anno. Arriva a un certo punto e mi dice che smetterà, ma non succede mai. Mi promette che ci faremo una estate incredibile, che faremo un viaggio alla scoperta dell’Italia che si conosce di meno. Ogni volta poi arriviamo a maggio che ha già preso altre decisioni”.

Da quando Gigi si è trasferito al Parma la situazione sembra essere peggiorata e il portiere pare aver cominciato a trascurarla ancora di più. Piuttosto che sperare in un matrimonio che “non arriva mai”, Ilaria D’Amico si dice sia disposta a voltare pagina.

La storia d’amore di Ilaria e Gigi, insieme dal 2014

Ilaria e Gigi fanno coppia dal 2014, e hanno avuto insieme un figlio Leopoldo Mattia, nato il 6 Gennaio 2016.

Quando hanno cominciato a vedersi Buffon era ancora legato alla modella e showgirl Alena Seredova, madre dei suoi primi due figli, Louis Thomas e David Lee. Anche la giornalista si trovava ancora in una relazione con l’imprenditore Rocco Attisani, con il quale ha avuto il suo figlio maggiore. Ilaria D’Amico si è spesso difesa dalle critiche ricevute per l’inizio della sua storia con Buffon: “Ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa.

Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi. Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia, che ha trovato me nella stessa situazione. Quando ti parte il cuore è bellissimo ma al tempo stesso spaventoso.

Ci siamo fidati di noi, di quello che sentivamo. Ho seguito il cuore, non la ragione perché quella mi portava solo a cose negative. Dal lavoro all’immagine pubblica al giudizio di chi si mette lì con il dito puntato“.