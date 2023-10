Federico ed Alessandro, chi sono i figli di Bruno Vespa: vita privata, carriera, madre

Chi sono Federico ed Alessandro Vespa, figli di Bruno Vespa. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del noto giornalista televisivo. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi sono i figli di Bruno Vespa, Federico ed Alessandro: vita privata e carriera

Il noto giornalista televisivo Bruno Vespa è il padre di due figli, Federico ed Alessandro, nati dall’unione con sua moglie, la magistrata Augusta Iannini, al suo fianco dal 1975. Oggi adulti di successo, hanno costruito le loro carriere in ambiti molto diversi. Scopriamo qualche dettaglio in più sulle vite professionali e private dei figli del conduttore di Porta a porta.

Chi è Federico Vespa, carriera e vita privata

Nato a Roma il 25 febbraio 1979, Federico Vespa ha 44 anni e ha ereditato da suo padre l’interesse per il giornalismo. Noto conduttore radiofonico e scrittore, ha lavorato per RTL 102.5 e per le radio di Rai, Mediaset e Sky. Si è fatto conoscere soprattutto in ambito sportivo: è stato telecronista e commentatore calcistico per Mediaset e Sky Sport dal 2008 al 2015. Nel corso della sua carriera giornalistica Federico Vespa ha inoltre lavorato per La Gazzetta dello Sport e Meteoweek.com. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 11mila persone, dove condivide scatti del suo ambiente lavorativo e dei suoi amati animali domestici, due gatti e un cane.

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro, L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione, in cui ha parlato della sua personale lotta contro la depressione. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola.” -scrive Vespa- “Ero l’agnello nella tana dei lupi. È una malattia. Ma la gente pensa che uno ci marci su queste cose. Per un depresso fare ciò che fanno gli altri è quattro volte più difficile: dall’alzarti dal letto fino a studiare. È un mostro che ti porti dentro…”.

Chi è Alessandro Vespa, carriera e vita privata

Molto più limitate sono le informazioni circa Alessandro Vespa, ben più lontano dai riflettori rispetto a suo fratello maggiore. È una persona molto riservata e non si hanno notizie circa la sua vita privata, non è nota neanche la sua data di nascita. Alessandro ha seguito le orme di sua madre e si è costruito una carriera in ambito giuridico. Laureato in giurisprudenza, ha ottenuto un discreto successo come avvocato d’affari. Nel corso della sua vita ha lavorato anche come giornalista.