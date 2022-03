Russia, giornalista choc in tv: “Ecco la strategia per invadere l’Europa”

Un giornalista di una televisione russa ha mostrato in una trasmissione come la Russia potrebbe invadere l'Europa

Guardando il video sembrerebbe di essere su “Scherzi a parte”, invece è tutto vero. Un giornalista di una televisione russa, infatti, ha mostrato in trasmissione come la Russia potrebbe fare ad invadere l’Europa e il video sta in breve tempo diventando virale.

Russia, giornalista choc in tv

Il video del giornalista della televisione russa che ha spiegato un possibile piano per invadere l’Europa sta dunque diventando virale. Ma cosa dice questo video? Secondo quella che è la teoria esposta, in poche parole, la Russia potrebbe invadere l’Europa e partendo dal desiderio di invasione dei paesi Baltici (Lettonia, Estonia e Lituania) che in questo scenario diverrebbero i nuovi territori “preda” dopo l’Ucraina.

Nello scenario si ipotizza che le forze russe e bielorusse, in particolare, dovrebbero isolare la Nato e la Polonia dai paesi baltici e fare in modo che i militari russi riescano ad invadere i tre paesi entrando in Estonia e Lituania dal distretto occidentale.

Il nuovo futuro per l’isola svedese di Gotland

Importante per la realizzazione del piano della presa dei paesi baltici sarebbe anche l’isola svedese di Gotland, che secondo la visione del giornalista, dovrebbe diventare per 99 anni una nuova base militare russa.