Chi è Noemi: canzoni, dieta, compagno, Sanremo 2022

Noemi è una cantante che si è fatta strada partendo dalla partecipazione a X Factor. A Sanremo 2022 canterà "Ti amo, non lo so dire"

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, è una cantante romana venuta alla ribalta nel 2008 dopo la partecipazione ad X Factor. Al Festival di Sanremo 2022 è in gara tra i big con il brano Ti amo, non lo so dire”.

Chi è Noemi: esordi in tv e studi

Noemi, nata il 25 gennaio 1982 è del segno zodiacale dell’Acquario. Il padre Armando era un musicista e fin da piccola le ha trasmesso la passione per la musica.

Da piccolissima, all’età di 19 mesi, fa il suo ingresso in tv come volto di uno spot della Pampers. La passione per la musica e il pianoforte la accompagnano fin da giovanissima tanto che inizia a suonare dall’eta di 7 anni. Nel 2001 si diploma al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode per poi iscriversi al corso di laurea del DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Conseguita la prima laurea nel 2004, prosegue gli studi magistrali presso la stessa facoltà e nel 2006 si laurea con 110 e lode in Regia televisiva e cinematografica.

I singoli di maggiore successo

La carriera canora di Noemi è è sbocciata a partire dalla partecipazione a X Factor nel 2008 quando, seppur non vincitrice, riuscirà ad imporsi nel panorama musicale italiano. Grazie a Briciole, il suo primo singolo, scala rapidamente le classifiche e acquista una notorietà che le permetterà di collaborare con Irene Grandi, Zucchero, Claudio Baglioni, Gianluca Grignani e Fiorella Mannoia con la quale canterà L’amore si odia. Alcune sue canzoni di successo sono La borsa di una donna, Baciati dal Sole, Per tutta la vita, fammi respirare coi tuoi occhi, Sono solo parole, i miei rimedi, Makumba.

Festival di Sanremo

tra i big di Sanremo 2022 Ti amo, non lo so dire”. In precedenza aveva partecipato al festival anche nel 2021 con Glicine, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2016 con la canzone La borsa di una donna. La cantante Noemi ha partecipato in più di un’occasione al Festival di Sanremo, dove torneràper cantare il branoIn precedenza aveva partecipato al festival anche nel 2021 con Glicine, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2016 con la canzone La borsa di una donna.

Noemi e la dieta

579 mila follower e spesso condivide selfie e foto di pensieri con i suoi fan. Noemi su Instagram hae spesso condivide selfie e foto di pensieri con i suoi fan. Nel 2020 ha fatto molto clamore sulle pagine delle riviste di gossip per aver documentato il suo cambiamento fisico. Grazie al metodo tabata per dimagrire come lei stessa ha raccontato, è riuscita a perdere quasi 20 chili in un anno e mezzo. Oggi la cantante pesa 57 chili e mostra una forma fisica assolutamente invidiabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Marito e matrimonio

Noemi è sposata con Gabriele Greco, bassista della sua band e insegnante di musica. I due hanno detto il loro sì il 20 luglio 2018 ma stanno insieme da tantissimi anni, precisamente dal 2008. Inizialmente Noemi ha cercato di tenere distinti lavoro e vita privata e ha provato ad allontanare Gabriele dalla sua band. Successivamente però ci ha ripensato e oggi i due vivono assieme a Londra.