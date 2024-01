Toscana and Friends, concerto per l’alluvione: cantanti e biglietti per partecipare

Toscana and Friends è la serata di musica organizzata per fare beneficenza agli alluvionati dello scorso 2 novembre.

Toscana and Friends è l’evento di solidarietà per raccogliere fondi a favore degli alluvionati dello scorso 2 novembre. Tanti artisti parteciperanno alla serata.

Toscana and Friends, concerto per l’alluvione: cantanti presenti

“Toscana and Friends: Ripartiamo” è il titolo del concerto di beneficenza previsto nella serata di mercoledì 3 gennaio al Tuscany Hall a Firenze per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati dello scorso 2 novembre. Stefano Massini, Fiorella Mannoia e Piero Pelù saranno i conduttori della serata evento.

“Vogliamo mostrare vicinanza alle moltissime persone che stanno vivendo un’esperienza tragica . Sappiamo che il nostro gesto non potrà mai essere risolutivo ma vogliamo dare a tutti un segno di attenzione, sperando che possa servire a offrire un utile sostegno.Sul palco si alterneranno artisti importantissimi. Vogliamo che si parli di questa cosa il più possibile, affinché imprenditori ditte, aziende e chiunque voglia possa contribuire alla ricostruzione di queste zone così duramente colpite”, ha dichiarato Massini. Mentre Pelù ha aggiunto: “Presenteremo un cast ricchissimo che rappresenterà a 360 gradi il mondo dell’arte e della cultura. Sarà importante partecipare all’evento o anche sostenerci versando un contributo sul conto che abbiamo aperto ad hoc. Ovviamente sarà tutto trasparente e consultabile, gestito da un comitato che proseguirà a operare per mantenere viva l’attenzione anche dopo il 3 gennaio. Vogliamo dare una mano a tutti i toscani che stanno soffrendo per questa terribile alluvione”.

Tra i cantanti che prenderanno parte ci sono Antonio Aiazzi, la Bandabardò, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli e tanti altri artisti

Biglietti per partecipare

I biglietti sono andati sold out ed infatti non si possono più acquistare sulla piattaforma messa a disposizione per l’evento speciale. Tuttavia, si può continuare la raccolta fondi anche con bonifico bancario, attraverso l’Iban IT25B0306909606100000199977 intestato a “Comitato Toscana & Friends Ripartiamo”.