Chi è Lautaro Martinez, “El Toro” argentino dell’Inter: carriera, moglie, figli

Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter e della nazionale argentina, è uno dei centroavanti più forti della serie A, soprannominato anche dai tifosi neroazzurri “El Toro”. Vediamo meglio chi è.

Chi è Lautaro Martinez: biografia

Lautaro Martinez, nato il 22 agosto 1997 a Bahìa Blanca (in Agentina), è un attaccante della nazionale argentina laureatasi campione del mondo e centroavanti di spicco dell’Inter. Già campione del mondo, trofeo alzato giocando in attacco assieme al plurinominato pallone d’oro Leo Messi, Lautaro è figlio di Mario Martinez, ex terzino sinistro nella seconda divisione argentina e Karina Vanesa Gutierrez, una governante. Ha due fratelli Jano e Alan.

Carriera

Lautaro Martinez ha iniziato la sua carriera nella massima serie argentina con il Racing Club, ed è dall’argentina che ha iniziato la sua brillante carriera sportiva. Nel 2017, infatti, ha partecipato al Campionato Sudamericano Under 20 con l’Argentina e successivamente è stato poi convocato per i Mondiali Under 20. Il 2018 è l’anno della sua prima convocazione in nazionale maggiore. Veloce e agile, è noto per il suo stile di gioco elegante e la capacità di finalizzare l’azione.

L’esordio in Serie A

Il 4 luglio 2018 è il giorno della firma di Lautaro Martinez con l’Inter. Esordisce in Serie A il 19 agosto alla prima di campionato contro il Sassuolo e alla sua prima stagione all’Inter segnò nove gol. Attualmente è uno degli attaccanti di punta della squadra neroazzurra guidata da Simone Inzaghi.

Moglie e figli

Lautaro Martinez è sposato con la modella e nota influencer Agustina Gandolfo. La coppia, che si è sposata a Milano, si è conosciuta nel 2018 all’interno di una discoteca di Buenos Aires. Da quel momento in poi, hanno sempre fatto coppia fissa e l’1 febbraio 2021 hanno avuto la prima figlia, Nina e sono in attesa del secondo figlio che si chiamerà Theo. La gravidanza è stata annunciata nel febbraio 2023.

Curiosità

Lautaro Martinez, oltre che di calcio, è anche un grande appassionato di basket ma tra il basket e il calcio, il ragazzo non ha avuto dubbi.