Jo Koy, chi è il comico e presentatore dei Golden Globe 2024: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Jo Koy, comico americano e presentatore dei Golden Globe 2024. Protagonista di molti special su Netflix e Comedy Central, è al suo esordio nel ruolo di conduttore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jo Koy, vita privata e carriera del comico presentatore dei Golden Globe 2024

Nato a Tacoma, negli Stati Uniti, il 2 giugno 1971, Joseph Glenn Herbert, in arte Jo Koy, ha 52 anni ed è un comico e monologhista americano nonché il conduttore scelto per l’edizione 2024 dei Golden Globe Awards. Figlio di padre americano e madre filippina, prende il suo nome d’arte proprio da un soprannome affettuoso datogli dalla sua famiglia. Lo spiega durante uno dei suoi monologhi comici: “È il mio soprannome, me lo ha dato mia zia Evelyn. Non è il mio vero nome”.

La sua carriera nella stand-up comedy comincia nel 1994, quando inizia a farsi le ossa in diversi club a Las Vegas. Notato da un cacciatore di talenti, si esibisce per due stagioni nello show Comic View. Nel corso della sua carriera artistica Jo Koy partecipa a molti programmi comici per la televisione. Al di fuori degli Stati Uniti, negli ultimi anni, è conosciuto soprattutto per i suoi special distribuiti su Comedy Central, Don’t Make Him Angry e Lights Out, e su Netflix, Live from Seattle, Comin’ in Hot, In His Elements e Live from the LA Forum. Ha inoltre recitato in diversi film comici e, recentemente, si è messo alla prova come doppiatore in The Monkey King e Leo.

Vita privata e social network: moglie, figli, Instagram

Jo Koy è il padre di Joseph Herbert Jr, nato il 21 aprile 2003 dalla relazione con la sua ex moglie, la cantante americana di origini filippine Angie King. Joseph è spesso protagonista dei numeri comici del padre ed è spesso apparso al suo fianco in alcuni programmi televisivi, come ad esempio Celebrity Family Feud nel 2022. Tra il 2021 e il 2022 Jo Koy ha avuto una relazione con la collega Chelsea Handler. Ad oggi non è noto se abbia ritrovato l’amore o meno. Pochi indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 2.2 milioni di persone.