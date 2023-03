Ucraina, l’Unione Europea: “Serve economia di guerra per Kiev”

Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, ha presentato un nuovo piano “in tre fasi” per quanto riguarda l’aiuto a Kiev arrivando al consiglio informale Difesa a Stoccolma. Ecco cosa ha detto su Unione Europea e Ucraina.

Ucraina, l’Unione Europea: “Serve economia di guerra per nuovi armi a Kiev”

Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, ha fatto importanti dichiarazioni arrivando al consiglio informale per la difesa a Stoccolma. Argomento su cui si è espresso è l’aiuto a Kiev. “Siamo arrivati a un momento cruciale del nostro sostegno per l’Ucraina – ha infatti asserito – ed è assolutamente obbligatorio che ci si muova in una sorta di economia di guerra per l’industria della difesa, dobbiamo fare ‘whatever it takes’ per fornire l’Ucraina di munizioni. Per questo motivo, oggi presentiamo il nostro piano in tre fasi”.

Le parole di Josep Borrell

L’alto rappresentante degli esteri dell’Ue Borrell, sempre su questo tema, ha cercato di precisare meglio il concetto: «Non possiamo parlare seriamente di avere in Europa una capacità strategica autonoma se non abbiamo capacità di difesa sufficienti dal punto di vista industriale – ha detto – Ecco perché il nostro piano in tre punti prevede di dare subito all’Ucraina ciò che abbiamo nei magazzini, poi procedere agli appalti congiunti per rimpiazzare ciò che doniamo e, in un ottica di lungo periodo ma non troppo lungo, aumentare la capacità della nostra industria della difesa».