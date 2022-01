Chi è Eleonora Pedron: storie d’amore, figli, Miss Italia, carriera

Eleonora Pedron, ex Miss Italia, è una showgirl e volto del piccolo schermo.

Chi è Eleonora Pedron

Eleonora Pedron, nata il 13 luglio 1982, è una showgirl. La sua infanzia è stata difficile, tanto che quando aveva 9 anni ha perso la sorella Nives in un incidente d’auto (la madre, che era nella stessa auto, è rimasta illesa). Sempre per colpa di un incidente, però, hanno perso il padre nel 2002 mentre la stava accompagnando al provino per Striscia La Notizia.

La carriera

La carriera di Eleonora Pedron ha inizio nel 2002, quando viene eletta Miss Italia al concorso di bellezza (dopo avervi partecipato già una prima volta nel 1999). Dal settembre del 2003 fino alla primavera del 2004 viene scelta per il programma Meteo 4 dall’allora direttore Emilio Fede e sempre su Rete 4 è poi chiamata alla trasmissione Fornelli in crociera. Nella stagione 2005-2006 affianca il giornalista passa a Controcampo in onda su Italia 1 e l’anno successivo sbarca a successivo arriva a Notti sul ghiaccio 2 classificandosi quinto.

Nel 2010 interpreta il ruolo di “Alessandra” in quattro episodi della serie tv di Rai 1 in Donna Detective. Nel 2013 insieme al compagno Max Biaggi è tra i volti proclamatori del Festival di Sanremo per introdurre i Mod e sarà ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio su Rai 2. Dal 18 gennaio 2020 conduce il programma Belli dentro belli fuori.

Fidanzati e figli

Eleonora Pedron è stata fidanzata per otto anni con il campione di motociclismo Max Biaggi.

Da lui ha avuto due figli, Inés e Leòn, ma tra i due la relazione è finita nel 2015. La showgirl inizia poi una storia con Daniele Conte, presto terminata. Sono poi seguiti flirt con i deejay Tommy Vee e con Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene. La loro relazione finirà poco dopo, e attualmente ha una storia d’amore con l’attore Fabio Troiano. I due si sono mostrati insieme alla Mostra del cinema di Venezia.