Chi è Vittoria Ceretti: lavoro, flirt Leonardo Di Caprio, ex marito

Vittoria Ceretti è una top model bresciana salita agli onori della cronaca gossip per un presunto flirt con il famosissimo attore Leonardo Di Caprio.

Chi è Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti è una top model bresciana, nuovo flirt italino dell’attore Leonardo di Caprio. Nel mondo dello spettacolo e della moda fin da quando era molto giovane, dall’età di 14 anni, oggi sfila per i maggiori brand mondiali ed è una delle modelle più richieste al mondo.

Lavoro

Vittoria, che attualmente ha 25 anni, nella sua carriera ha già sfilato per Chanel, Michael Kors, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Hermès, YSL, Dolce e Gabbana nei più grandi centri della moda mondiali come New York, Londra, Milano e Parigi.

Ex marito

Vittoria ha già avuto nella sua vita relazioni importanti e, nonostante la giovane età, si è già sposata una volta in gran segreto a Ibiza con il dj e visual artist Matteo Milleri. La relazione, però, è finita proprio due mesi fa.

Flirt con Di Caprio

Leonardo Di Caprio e la modella Vittoria Ceretti, dai media americani, sono stati paparazzati insieme a Santa Barbara, in California. Nelle immagini si vedono i due mentre passeggiano con un buon gelato. Sarà davvero così lei il nuovo amore di Di Caprio?