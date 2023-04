Zombie Detective, morta l’attrice della serie tv Netflix a 26 anni: le cause della tragedia

Zombie Detective, una giovane attrice sudcoreana della serie tv è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A dare la notizia è stata la su agenzia che ha dato informazioni anche riguardo i suoi funerali.

Zombie Detective, morta l’attrice della serie tv Netflix a 26 anni

L’attrice sudcoreana Jung Chae-yul è stata trovata priva di vita a soli 26 anni. Il suo nome e ancora di più il suo volto erano diventati famosi grazie alla partecipazione alla serie tv Zombie Detective, distribuita in Italia su Netflix. Inoltre, più recentemente era apparsa nella miniserie I Have Not Done My Best e nel film Deep. In queste settimane stava girando Wedding Impossible, nella quale recitava il ruolo della protagonista; dopo la notizia della morte, i produttori hanno deciso di sospendere la serie al momento.

“Siamo qui per fornire notizie strazianti. L’attrice Chaeyul ci ha lasciato”, ha detto a MK News l’agenzia di Chae-yul, Management S. “Il suo funerale si terrà privatamente secondo i desideri della sua famiglia, che deve essere più triste di chiunque altro. Speriamo che tutti pregano per la sua anima in modo che Chaeyul possa riposare in pace”.

Le cause della tragedia

Il corpo della giovane attrice è stato ritrovato nel suo appartamento. Al momento le cause della sua morte non sono state rese note o sono ancora sconosciute. Intanto, sul suo profilo di Instagram sotto al suo ultimo post tanti sono i messaggi di cordoglio dei fan per la giovane attrice, il cui futuro è stato spezzato per sempre.

