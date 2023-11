Alberto Matano promosso vice-direttore del daytime Rai: la nomina gradita a Conte

Alberto Matano promosso in Rai, è il nuovo vice-direttore dell'intrattenimento del daytime. Altra nomina importante per il M5S di Conte.

Promozione in Rai per Alberto Matano, è il nuovo vice-direttore dell’intrattenimento daytime. Come già anticipato da True News, il leader dei M5S Giuseppe Conte ottiene un’altra nomina di spicco nella tv nazionale.

La promozione di Alberto Matano in Rai, anticipata da True News lo scorso ottobre, è ora ufficiale. L’amato conduttore de La vita in diretta ed opinionista di Ballando con le stelle è il nuovo vice-direttore dell’intrattenimento del daytime della tv nazionale, dietro il direttore Angelo Mellone. Ad annunciarlo è il giornalista Francesco Giorgino durante un’ospitata a La vita in diretta, durante la quale si lascia sfuggire: “Auguri anche a te che sei diventato vicedirettore”. Matano sovrintenderà quindi alla realizzazione dei principali programmi della fascia oraria che copre il mattino e il pomeriggio nei canali Rai. Questo importante riconoscimento non implica che Matano avrà meno tempo per condurre in prima persona. Il giornalista continuerà a lavorare a La vita in diretta come al solito.

Un’altra vittoria per Conte, il leader del M5S ottiene un’altra nomina

Si tratta senz’altro di un’ottima notizia per Giuseppe Conte che, come anticipato ad ottobre da True News, puntava moltissimo sulla candidatura di Matano, volto di spicco della redazione del TG1 durante il governo del Movimento 5 Stelle. Il conduttore si aggiunge ad una già lunga lista di nomine favorevoli per i grillini in casa Rai dopo l’ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni alla guida di Rai Parlamento, Simona Sala alla direzione di Rai Radio2, Claudia Mazzola alla presidenza di Rai Com e Adriano De Maio a capo della direzione di genere Cinema e Serie Tv della Rai.