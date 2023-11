Rossella Erra, chi è il marito Attilio Russo: lavoro, nozze, figli

Rossella Erra, conosciuta al pubblico per essere “ambasciatrice del popolo” a Ballando con le Stelle, è sposata. Ma chi è il marito di Rossella Erra?

Rossella Erra, chi è il marito

Il marito di Rossella Erra è Rossella Erra, giudice del pubblico di Ballando con le stelle, è Attilio Russo. I due si sono conosciuti nel 2000 mentre erano in vacanza in Sardegna. Attilio Russo è un ufficiale delle Forze Armate e i due si sposano quando lei ha 29 anni.

Figli

Cinque anni dopo il loro primo incontro, accolgono la nascita dell’unica figlia, Beatrice. Per Rossella non è stato facile concepire la bambina. Con il marito si è sottoposta a molti esami, e proprio quando sembrava che non ci fossero più speranze, la piccola è arrivata.

La lettera del marito in tv per Rossella

Durante la diretta della trasmissione Nei tuoi panni, nel salotto di Mia Ceran, il marito Attilio Russo aveva chiesto di poter prendere parte della trasmissione per leggere una dedica alla moglie nel giorno di San Valentino. Una lettera culminata con un bellissimo mazzo di rose che Rossella Erra ha ricevuto dal marito Attilio Russo. “Rossella, scrivere queste righe e leggerle qui davanti a tutti non è facile per me. Mi conosci, sono riservato e di poche parole, ma oggi ho deciso di prendere il coraggio a due mani e di vincere la mi timidezza per provare a spiegarti cosa sei per me. Da 22 anni siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra. Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata, per me invece sei pura energia e non riesco ad immaginare le giornate senza la tua solarità. È vero, devo dividerti con la televisione, accesa 24 ore su 24, però non ti ho mai detto che alla televisione devo dire grazie perché ti ha tirato fuori da un momento buio, in cui avevi perso fiducia in te stessa e nella vita, grazie perché ti ha fatto rinascere e tornare ad essere la Rossella che quell’estate in Sardegna mi ha fatto perdere la testa, grazie perché ti ha fatto vivere momenti che non dimenticheremo mai, grazie perché ha riacceso sul tuo volto quel sorriso che mi fa innamorare di te ogni giorno. Sono e sarò sempre il tuo primo fan e ti amo oggi, più del primo giorno”.

Curiosità

Rossella Erra e il marito hanno una cagnolina di nome Daisy.