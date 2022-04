Chi è Miguel Gobbo Diaz: Veneto, genitori, fidanzata, Malik di “Nero a metà 3”

Chi è Miguel Gobbo Diaz nel cast di Nero a Metà 3? Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata

Chi è Miguel Gobbo Diaz: esordi e carriera

Miguel Gobbo Diaz è un attore italiano, nato a Santo Domingo, che è arrivato in Italia quando aveva tre anni. Cresciuto in provincia di Vicenza, fino all’età di 16 anni ha giocato nella squadra del Sovizzo Calcio e si è trasferito a Roma per tentare la carriera di attore.

Nella Capitale ha studiato al centro sperimentale di cinematografia e la prima parte importante la ebbe nel 2012 fu come protagonista di puntata nella serie “Il commissario Rex”. Nel 2016 ha ottenuto un ruolo da protagonista ne La Grande Rabbia e dal 2018 è fra i personaggi principali della serie TV di Rai 1 Nero a Metà 3 al fianco di Claudio Amendola nel ruolo di Malik (qui il cast della serie)

Nel 2021 ha dato la voce a Rico nella serie Zero di Zerocalcare su Netflix.

