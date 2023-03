Milano, derubato ristoratore: furto da 1,5 milioni di euro in via Calvi

Milano si macchia di un altro fatto di cronaca: derubato infatti un ristoratore di buona fama. Tornato presso la propria abitazione ha trovato la porta aperta e ha scoperto di aver subito un furto.

Ben 35 orologi dal valore di 1,5 milioni euro più un’importante somma di denaro.

Derubato ristoratore di lusso a Milano

Il capoluogo lombardo presenta ancora un altro caso di cronaca. Vittima dell’accaduto è un importante ristoratore che ha la propria attività in Piazza Risorgimento. Ma ad essere stato colpito non è il suo ristorante, bensì la sua abitazione, in via Pietro Calvi. Al suo ritorno ha fatto un’amara scoperta: porta di casa aperta ma non forzata, che può far ipotizzare che il colpo fosse ben organizzato e orchestrato. Il ladro – o i ladri – avrebbe così agito in maniera minuziosa, derubando il ristoratore.

La vittima ha chiamato la polizia (seppur un’ora dopo), intorno alle 3:20 di notte. Sul posto sono giunti volanti della polizia e della scientifica. Stilato un inventario provvisorio, l’uomo ha dovuto fare i conti con i tanti oggetti rubati: ben 35 orologi tra Patek Philippe e Rolex, con un valore di circa 1,5 milioni di euro. In più sono sottratti alla vittima ben 95.000 euro in contanti, nascosti in una scatola di cartone.

Un furto che potrebbe sembrare misterioso, sebbene abbia colpito quasi a “botta sicura”. L’abitazione, tra l’altro, non è munita di allarme. Adesso le forze dell’ordine stanno analizzando la zona e cercando di ricostruire la dinamica, per fare chiarezza e avere qualche possibilità in più di capire chi possa essere il colpevole. Senza dubbio per il ristoratore si tratta di un’amarissima situazione, visto che ha perso oggetti di altissimo valore, custodisi in casa.

Si tratta comunque di un caso di cronaca di difficile gestione, poiché le piste sarebbero pochissime, non avendo informazioni che non siano quelle fornite dalla vittima arrivata sul posto a lavoro finito.

