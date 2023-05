Vanessa Incontrada, la foto con l’ex Rossano Laurini: è ritorno di fiamma?

Vanessa Incontrada in foto con l’ex Rossano Laurini, è ritorno di fiamma per la coppia? La showgirl spagnola riappare sorridente su Instagram in compagnia dell’ex compagno.

Vanessa Incontrada e l’ex Rossano Laurini tornano insieme?

Negli ultimi giorni Vanessa Incontrada ha riacceso la curiosità dei suoi fan con una foto pubblicata nelle sue Instagram Stories, dove appare sorridente al fianco del suo ex compagno, Rossano Laurini. La showgirl spagnola e l’imprenditore toscano, insieme dal 2007 al 2022, si sono spesso fatti vedere nelle ultime settimane creando molto interessa tra i follower di Vanessa: “Siete tornati insieme?”. Per il momento la conduttrice non si è espressa al riguardo, come anche Laurini che ha preferito non commentare le voci. Qual è la verità?

L’addio a febbraio 2022: “Con lui non si alzerà mai un muro”

I due avevano annunciato la loro rottura a febbraio del 2022, dopo ben quindici anni insieme. Vanessa aveva annunciato così la notizia al suo pubblico: “Sono in un momento riflessivo della mia vita. Posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. La conduttrice, tuttavia, aveva dichiarato che il suo legame con Laurini non si sarebbe inasprito dopo la separazione, anche per il bene del loro figlio Isàl. “Con lui non si alzerà mai un muro.” –ha spiegato la conduttrice- “La nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”.