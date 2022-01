Chi è Martina Hamdy, giovane modella e volto televisivo

Martina Hamdy è una modella che sta sempre più emergendo nel piccolo schermo.

Chi è Martina Hamdy

Martina Hamdy è una modella di 27 anni nata in provincia di Milano, precisamente a Sesto San Giovanni, il 13 gennaio 1994. Papà egiziano e mamma italiana, prima di iniziare la sua carriera si è iscritta alla Facoltà di Architettura e ha frequentato l’istituto d’arte. La sua carriera di modella ha inizio fin da quando è molto giovane e con determinazione si è dedicata al suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

È stata poi chiamata in diversi programmi come Mai dire Mondiali e Tiki Taka, oltre che ad essere volto di alcune pubblicità. Nel 2021 è la presentatrice del Meteo su Canale 5 e nel gennaio 2022 è una presenza del programma Back to School in onda su Italia 1.

Fidanzato

Si sa che Hamdy non è single ma impegnata con Bruno in arte Odd che è designer nel settore dell’abbigliamento. La ragazza, infatti, è molto riservata e tende ad esporsi pochissimo alle telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Reality

Una delle passioni più grandi della modella è sicuramente la cucina, che ha avuto modo di mostrare anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2018 ma nella casa più spiata d’Italia rimarrà per poche settimane.