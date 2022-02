Giorgia Meloni, chi sono figlia e compagno: la vita provata della leader di Fratelli d’Italia non è riservata. Si sa che ha un compagno e con lui una figlia.

Giorgia Meloni si è diplomata presso un liceo linguistico romano con votazione 60/60. È giornalista professionista dal 2006.

Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni. Valido giornalista, è un volto noto ai telespettatori dei programmi Mediaset in quanto è il conduttore del Tgcom24 e dal 14 settembre 2020 è ai microfoni di Studio Aperto, su Italia 1.

Di lui la Meloni ha rivelato: “Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra – e ancora – non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi, è come se le cose fossero già in equilibrio”. I due si sono conosciuti a Canale 5, durante una puntata di “Quinta Colonna”: lui era uno degli autori, lei una degli ospiti.

Insieme hanno una figlia, Ginevra, nata il 16 settembre 2016.

Giorgia Meloni ha affermato di non avere intenzione di vaccinare la propria figlia contro il Covid-19.

La leader di Fratelli d’Italia aveva già espresso la sua contrarietà alla somministrazione del vaccino ai più piccoli in un’intervista risalente allo scorso Novembre: “Si proceda alla vaccinazione solo di chi è a rischio: atteso che non raggiungiamo l’immunità di gregge, allora il vaccino ad un bimbo di 5 anni che lo faccio a a fare? Io ad oggi mia figlia di 5 anni non la vaccino“.

