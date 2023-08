Chi è Calendaria Solorzano che dice addio al ruolo di “Gatta Nera”

Chi è Candelaria Solorzano, che con alta probabilità non sarà la Gatta Nera di Il Mercante in Fiera? Ecco cosa sappiamo di lei

Candelaria Solorzano con alta probabilità non sarà la Gatta Nera di Il Mercante in Fiera, specie dopo la controversa storia su Instagram.

Chi è Calendaria Solorzano

Candelaria Solorzano, 28 anni, è una modella argentina che da anni vive a Milano. Molto attiva sui social e in particolare su Instagram, ha già oltre 70mila follower ed era una candidata al ruolo di Gatta Nera del programma Rai Il Mercante in Fiera. Sul suo profilo ci sono molti post legati al suo lavoro, tra set fotografici e pose fluide.

Addio al ruolo di Gatta Nera sulla Rai prima di ottenerlo

Dopo che Pino Insegno aveva confermato che Ainette Stephens non avrebbe più rivestito il ruolo di nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera, alcune indiscrezioni avevano dato come certa la presenza di Candelaria Solorzano. La Rai e il conduttore, è bene sottolinearlo, non hanno mai ufficializzato il suo ingaggio, ma nelle ultime ore è spuntato un video molto sospetto che allontana moltissimo le sue possibilità di ingaggio.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il video sospetto su Instagram di Calendaria Solorzano

Per molti, quindi, Candelaria si è “bruciata” la possibilità di entrare a Viale Mazzini ancora prima di arrivarci. Giuseppe Candela infatti su X (ex Twitter), ha pubblicato un filmato, estratto da alcune storie Instagram, in cui si vede Candelaria Solorzano mentre si sta preparando quella che sembrerebbe essere una sigaretta ‘rinforzata’. In buona sostanza oltre al tabacco la 28enne argentina sembrerebbe armeggiare con una sostanza che ufficialmente non può essere identificata, ma che per molti è uno stupefacente.

Giuseppe Candela, sull’ex Twitter (ora X), ha pubblicato un filmato estratto da alcune storie Instagram, in cui si vede Candelaria Solorzano che parrebbe maneggiare una sostanza che ufficialmente non può essere identificata, ma che per molti pare essere uno stupefacente.