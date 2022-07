Milano, crollo in un edificio in costruzione: ci sono feriti

Alcuni operai, secondo quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, sono riusciti a liberarsi dal ferro e dal cemento mentre un altro lavoratore è stato liberato dai pompieri. In azione anche il nucleo cinofilo per escludere la presenza di altre persone sotto le macerie.

Sul posto anche personale del 118, con 4 ambulanze e una automedica, e della Questura.

Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti: un 26enne è stato trasportato al Niguarda per un trauma alla gamba, un 24enne al San Carlo per trauma al ginocchio, mentre un 63enne e un 22enne sono in codice verde al Fatebenefratelli. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma comunque devono essere monitorati.