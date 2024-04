730 semplificato 2024: novità per i titolari di partita Iva

Dal pomeriggio del 30 aprile sono disponibili online i nuovi modelli già predisposti con i dati in possesso dall’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni come datori di lavoro, banche e farmacie. Da quest’anno, con il nuovo modello 730 semplificato 2024, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo

Nuovo 730 semplificato: cosa possono fare le partite Iva

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione 730 semplificata, occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea dei contribuenti. Il modello 730 potrà infatti accogliere dati che fino allo scorso anno dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (ad esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

Nuovo 730 semplificato: le altre novità

La novità principale del nuovo 730 semplificato sta nel fatto che i cittadini non dovranno più conoscere quadri, righi e codici ma saranno guidati fino all’invio della dichiarazione con una nuova interfaccia più intuitiva e con parole semplici. Con il nuovo 730 semplificato 2024, i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, mentre gli oneri saranno nella sezione “spese sostenute” e le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”.